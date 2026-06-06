6月6日(土)に放送されたABCラジオ『サクサク土曜日 中邨雄二です』に、元阪神タイガースの今成亮太さんがゲスト出演。番組レギュラーの桧山進次郎さんとの間にある、親子二代にわたる驚きの関係が明かされた。 ©️ABCラジオ 番組冒頭、桧山さんは今成さんとの縁について語り始めた。桧山さんが大学で野球をしていた頃、今成さんのお父さんが阪神タイガースのスカウト担当だったという。 桧山さ