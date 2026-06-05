気配を感じて振り返ってそこには何もいない…いや、見えていないだけ？【漫画】本編を読む／古いラジオの周波数が拾った声とは…!?鳩ヶ森(@hatogamori)さんは、｢第2回朝日ホラーコミック大賞｣の漫画部門で大賞を受賞し、現在はpixivで『仮門』を連載中のホラー漫画家だ。｢日常に潜む狂気｣をコンセプトとする鳩ヶ森さんが、古いラジカセをモチーフにささやかな恐怖を描いた『周波数』を紹介するとともに話を聞いた。■背中に感じる