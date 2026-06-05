アクシデント発生【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースのマックス・マンシー内野手は4日（日本時間5日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で一塁手と激突した。場内からは悲鳴があがり、異様な雰囲気となった。5回の第2打席で一塁へのゴロを放つと、投手のベースカバーが遅れたこともあり一塁手のバルガスと競争に。ベースを踏もうとした両者が正面から激突し、その場に倒れこんだ。両者ともにし