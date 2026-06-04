『育児今昔物語』01【漫画】本編を読む家事と育児のワンオペに限界を迎えたとき、夫にSOSを求めたら「仕事で疲れてるから」と言われた。私だって働きながら家事と育児をしているのに、「朝から晩まで働けばいいのか？」と大喧嘩に。その結末はどうなるのか。『家族、辞めてもいいですか？』や『スカートの呪いが解けるまで』で継父からの性被害や家族との確執を描いた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんのエッセイ漫画『育児今