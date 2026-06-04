毎年、暑い季節になると活発になる「ゴキブリ」。対策しているはずなのに、なぜかまた出る…と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。ESSEonlineの便利グッズ担当・もちづきが暮らしのモヤモヤの解消法を調べるこのコーナー。今回は、虫ケア用品を製造するアース製薬に、「家の中でゴキブリの発生を抑える方法」を聞きました。ゴキブリが住み着きやすい家の特徴とは？4つの条件に注意をまず気になるのは、「ゴキブリが出やすい