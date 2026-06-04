NPB公示4日のプロ野球公示で、阪神は小幡竜平内野手を抹消した。前日3日の西武戦（甲子園）では7回に痛恨の適時失策を喫していた。代わって元山飛優内野手が1軍に合流した。小幡は同戦に「8番・遊撃」で先発出場。1点を追う7回だった。2死二、三塁で長谷川のゴロをお手玉。さらに一塁へも悪送球し、2失策で2点を失った。阪神は2-3で試合を落としていた。打者としてはここまで32試合に出場し、打率.233、0本塁打3打点だった。