記事のポイントJCペニーではPBが売上の50％超を占め、ナイキやリーバイスを上回る主力事業へ成長している。インフレ下で「高品質かつ手頃な価格」を求める消費者が増え、PBは「安物代替」から人気ブランドへ進化している。JCペニーはナショナルブランドとPBを並べて展開し、比較購買を促す売り場戦略で再建を進めている。JCペニー（JCPenney）ではプライベートブランドが大成功を収めている。もっとも売れているブランドがプライベ