オランダが親善試合で敗戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、日本代表と同じF組に入ったオランダ代表は3日（日本時間4日）、アルジェリアと国際親善試合を行い、0-1で敗戦した。ライバル国の仕上がりに熱視線を送った日本のファンからは様々な反響が上がっている。

J組に入ったアルジェリアをホームに迎えたオランダは、DFファンダイク（リバプール）やMFデヨング（バルセロナ）、ラインデルス（マンチェスター・シティ）ら豪華メンバーが先発出場。前半から幾度となく相手ゴールに迫るも、得点を挙げることが出来なかった。

すると後半41分に、日本代表・上田綺世と同じフェイエノールト所属のハジムサが右サイドのカットインから左足を振り抜いて、アルジェリアが先制ゴール。そのまま試合は終了。オランダとしては不安の残る大会前最後の親善試合となった。

試合を配信したDAZN公式Xがゴールシーンを公開。グループリーグの対戦相手の動向チェックに余念のない日本ファンからは「日本なら十分戦える相手」「やっぱサイド弱いよな」「割と日本勝てる気がするぞ 日本が本当に怖いのはやっぱスウェーデンな気がする」「これ日本勝てる可能性あるぞ」「オランダどうした？！」といった声があがっていた。

また「堂安とかぶる！堂安なら出来る」「本戦で堂安がこれやる」「スペイン戦の堂安の1点目と同じやな…wよし、同じことをしよう」と前回大会のスペイン戦で、カットインから見事なゴールを決めた堂安律に期待する声も相次いだ。

オランダは世界ランキング7位。同18位の日本代表とは14日（同15日）に激突する。



（THE ANSWER編集部）