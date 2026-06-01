明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆身近な人たちとの交流が活発になる日。様々な事が起きそうですが、相手があなたにとってどんな影響を与える人なのかがよくわかりそう。B型の運勢……★★★★★過去の出来事が、今のあなたに重要なヒントを与えてくれる暗示。日記を読み返したり、写真の整理をするとよいでしょう。また読書にもツキがあ