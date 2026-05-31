【女子旅プレス＝2026/05/31】長野県上田市に、宿泊・天然温泉・本格サウナ機能を備えた「HOTELLI SALO（ホテルサロ）」が開業。北欧テイストの洗練された空間で、心身を癒やす滞在と新たな地域交流の場を提供する。【写真】「HOTELLI SALO」施設内部の様子◆上田駅前に“滞在そのもの”を楽しむ複合空間「HOTELLI SALO」「HOTELLI SALO」は、JR「上田駅」から徒歩4分の立地に位置する、天然温泉・本格サウナ・宿泊・レストラン・