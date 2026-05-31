長野・上田に複合型ホテル「HOTELLI SALO」北欧テイスト空間や天然温泉＆サウナで心身を整える
【女子旅プレス＝2026/05/31】長野県上田市に、宿泊・天然温泉・本格サウナ機能を備えた「HOTELLI SALO（ホテルサロ）」が開業。北欧テイストの洗練された空間で、心身を癒やす滞在と新たな地域交流の場を提供する。
【写真】「HOTELLI SALO」施設内部の様子
「HOTELLI SALO」は、JR「上田駅」から徒歩4分の立地に位置する、天然温泉・本格サウナ・宿泊・レストラン・バンケット機能を備えた複合型ホテル。SALOの名称には“地域の皆さまの社交場でありたい”という想いを込め、食と癒やし、そして交流が一体となった、上田の新たな滞在拠点として、短期滞在からワーケーションや長期滞在まで多様な滞在ニーズに対応する。
滞在するゲストを癒すのがこだわりの温浴設備だ。フィンランド式サウナでは香りとともに癒されるアロマロウリュをはじめ、深く澄んだ“ととのう”時間を堪能できる。水風呂には、天然温泉を掛け流しで使用しており、温泉成分を含んだ白濁の湯は、やわらかな肌あたりと包み込むような冷涼感をもたらしてくれる。天然温泉と外気浴スペースも完備しており、日常の疲れを芯から癒やせるだろう。
宿泊エリアは、温かみのある北欧テイストで統一されている。白やグレーを基調とした落ち着いた色彩に、植物や間接照明をバランスよく配置。デジタルデバイスから距離を置き、静かな時間を過ごしたくなるような「余白」を大切にした空間設計とした。
滞在前後の空き時間に、上田の街や自然をアクティブに楽しむための仕掛けも用意されている。滞在中はモビリティバイクの利用が可能で、風を感じながら周辺観光や街歩きを自由に満喫できる。ホテルでゆっくり過ごす時間と、街の魅力を発見する喜びがシームレスにつながるような滞在拠点を目指す。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：長野県上田市大手1丁目2-2
アクセス：JR「上田駅」徒歩4分
電話番号：0268-75-7529
駐車場：あり（※敷地内駐車場50台完備）
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【写真】「HOTELLI SALO」施設内部の様子
◆上田駅前に“滞在そのもの”を楽しむ複合空間「HOTELLI SALO」
「HOTELLI SALO」は、JR「上田駅」から徒歩4分の立地に位置する、天然温泉・本格サウナ・宿泊・レストラン・バンケット機能を備えた複合型ホテル。SALOの名称には“地域の皆さまの社交場でありたい”という想いを込め、食と癒やし、そして交流が一体となった、上田の新たな滞在拠点として、短期滞在からワーケーションや長期滞在まで多様な滞在ニーズに対応する。
◆源泉水風呂とアロマロウリュで極上の“ととのい”体験を
滞在するゲストを癒すのがこだわりの温浴設備だ。フィンランド式サウナでは香りとともに癒されるアロマロウリュをはじめ、深く澄んだ“ととのう”時間を堪能できる。水風呂には、天然温泉を掛け流しで使用しており、温泉成分を含んだ白濁の湯は、やわらかな肌あたりと包み込むような冷涼感をもたらしてくれる。天然温泉と外気浴スペースも完備しており、日常の疲れを芯から癒やせるだろう。
◆北欧デザインを取り入れた「余白」に癒される客室
宿泊エリアは、温かみのある北欧テイストで統一されている。白やグレーを基調とした落ち着いた色彩に、植物や間接照明をバランスよく配置。デジタルデバイスから距離を置き、静かな時間を過ごしたくなるような「余白」を大切にした空間設計とした。
◆街めぐりも満喫できるモビリティバイクも完備
滞在前後の空き時間に、上田の街や自然をアクティブに楽しむための仕掛けも用意されている。滞在中はモビリティバイクの利用が可能で、風を感じながら周辺観光や街歩きを自由に満喫できる。ホテルでゆっくり過ごす時間と、街の魅力を発見する喜びがシームレスにつながるような滞在拠点を目指す。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■HOTELLI SALO（ホテルサロ）
所在地：長野県上田市大手1丁目2-2
アクセス：JR「上田駅」徒歩4分
電話番号：0268-75-7529
駐車場：あり（※敷地内駐車場50台完備）
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