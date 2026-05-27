Jリーグがホームグロウンの人数を発表Jリーグは5月26日、2026特別シーズンにおける各クラブのホームグロウン選手人数について発表した。最も多くの選手を登録しているのは、J1リーグのFC東京の17人で、2位は同じくJ1リーグのガンバ大阪で15人となっている。ホームグロウン制度は、各クラブが選手育成にコミットし、アカデミーの現場を変えていくことを目的に2019年シーズンより導入したもので、Jクラブはホームグロウン選手を