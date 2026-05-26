記事のポイント【オウンドメディアの再定義】AIがさまざまな情報をまとめ、ユーザーに最適な答えを提案する時代になった。そのため、メディアはAIが参照する「知識の蓄積装置」としての役割がこれまで以上に重要になっている。【ヘッドレス・コンテンツの時代】今では、人間がブラウザで読む前にAIが内容を理解して再構成する「ヘッドレス・コンテンツ」への変化が進んでいる。これにより、PV（ページビュー）ではなく「AIにどれだ