阪神ドラフト1位の立石に発覚した“事実”阪神のスーパールーキーとレジェンドOBに、ファンが既視感を抱いているようだ。3球団競合の末、ドラフト1位で入団した立石正広内野手の躍動で浮かび上がった“新事実”。虎ファンは「え…たしかに！」「立石から滲み出てる…」と驚いている。立石に似ているという口コミが拡散されているのは、阪神OBの今岡真訪氏（現役時代の登録名：今岡誠）。2003年と2005年のリーグ優勝に主力とし