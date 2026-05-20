STARGLOWが、7月22日にリリースする3rdシングル「Drivin’ My Life」のジャケットアートワークを公開した。今作のジャケットは、「カプセルトイ（ガチャガチャ）」がキーアイコンに。何が飛び出すか分からないカプセルトイのワクワク感や、カラフルで夏らしいポップな世界観の中に、メンバー5人の自然体な表情と仲睦まじい空気感が切り取られたビジュアルになっているという。初回盤A初回盤B通常盤BMSG MUSIC SHOP専売商品3rdシン