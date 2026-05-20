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DISC-1
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-OPENING-
01. Moonchaser
02. GOTH
03. My Job
-MC-
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05. Í¥¤·¤µ
06. ²¿ÍÍ
07. KARATE KID
-MC-
08. Love Myself ¡Ç26
09. Green Light
10. Blast Off
11. Secret Garden
12. PIECES -STARGLOW Ver.-
13. Star Wish
-MC-
14. Forked Road
15. Moonchaser
¡üDocumentary of ¡ÈWish upon a star¡É
DISC-2
¡üFOCUS CAM
Star Wish -RUI Ver.-
Star Wish -TAIKI Ver.-
Star Wish -KANON Ver.-
Star Wish -GOICHI Ver.-
Star Wish -ADAM Ver.-
Green Light -RUI Ver.-
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01. Moonchaser
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