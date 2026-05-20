シンガーソングライター・れんが本日5月20日、牛乳石鹸“スキンライフ”とのコラボレーションソング「bubble days」を配信リリースした。同コラボ配信シングルは、“どんな日にも寄り添い、明るくハレの日を迎えられる”というテーマを軸に制作されたもの。れんならではの繊細な心理描写が印象的なポップチューンだ。新生活を迎え少しずつ暮らしが落ち着き始めるこの季節に、毎日をそっと彩るような確かな肯定感が滲む一曲に仕上が