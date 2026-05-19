image: Gargantiopa / Shutterstock.com Google Chromeが、ユーザーの同意なしに約4GBものAIモデルをデバイスに自動的にダウンロード・保存させているという件が判明しました。「OptGuideOnDeviceModel」というフォルダの中に、こっそり4GBも忍び込ませいるようです。「That Privacy Guy（プライバシー・ガイ）」として有名なアレクサンダー・ハンフ氏によると、そのフォルダ内で最大のサイ