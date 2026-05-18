声優・アーティストとして活動中の伊東健人が、7月28日に東京・Veats Shibuyaにて開催する＜4th LIVE“Bubblegum”＞のチケット最速先行販売を本日5月18日19時より開始した。本公演は平日夜の開催。伊東健人ならではのエネルギッシュなステージが期待されるライブとなっている。チケットは通常券種に加え、バングルライトとインスタントフォト風カードキーホルダーが付属する「グッズ付きチケット」も用意。最速先行の申込受付は6