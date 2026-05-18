世界中の珍しい食品がそろうカルディコーヒーファーム。プロが愛用しているカルディの調味料を紹介します。料理研究家でダイエットカウンセラーのおにゃさんが愛用しているのは、「オーガニックレモン果汁」と「ユズコショウ」。家事や仕事に追われて料理の時間が限られる日も、この2つさえあれば、日々の食事の質が少しだけ上がるそうです。おすすめポイントを伺いました。1：シチリア産オーガニックレモン果汁100％私の朝の習慣