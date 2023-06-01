SiMが、新曲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」を5月22日には配信リリースする。リリース発表と同時にジャケットが公開され、Pre-add/Pre-saveもスタートした。▲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」同曲はミミカジル移籍発表後初の新曲であり、「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」に続く2ヶ月連続のリリースとなる。花冷え。は2025年にSiM主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL＞へ初出演。SiMは5月10日にKT Zepp Yokohama