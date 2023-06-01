SiM、新曲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」で2ヶ月連続配信リリース
SiMが、新曲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」を5月22日には配信リリースする。リリース発表と同時にジャケットが公開され、Pre-add/Pre-saveもスタートした。
同曲はミミカジル移籍発表後初の新曲であり、「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」に続く2ヶ月連続のリリースとなる。
花冷え。は2025年にSiM主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL＞へ初出演。SiMは5月10日にKT Zepp Yokohamaで開催された＜花冷え。pre.「春の大解放祭 2026」＞に出演するなど、互いに切磋琢磨し続けてきた。シーンを切り拓く2組の強烈なコラボに注目してほしい。
SiMは現在、制作中のニューアルバムから全公演 1曲以上演奏するという実験的なワンマンツアー＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞を開催中。今回発表された新曲のリリース直後である5月23日、24日にはイギリスで開催される＜SlamDunk FESTIVAL2026＞に出演する予定となっている。
■配信シングル「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」
2026年5月22日（金）リリース
https://sim.lnk.to/BLiNDEYES
■ツアー＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞
終了公演は割愛
6月12日(金) 滋賀U☆STONE
open19:00 / start19:30
6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
open19:00 / start19:30
6月18日(木) 広島クラブクアトロ
open19:00 / start19:30
6月22日(月) 香川・高松festhalle
open19:00 / start19:30
6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE
open19:00 / start19:30
6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL
open19:00 / start19:30
7月01日(水) 岐阜club-G
open19:00 / start19:30
7月03日(金) 福井SNOT
open19:00 / start19:30
7月08日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24
open19:00 / start19:30
7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE
open19:00 / start19:30
7月12日(日) 青森・八戸For me
open19:00 / start19:30
7月14日(火) 秋田CLUB SWINDLE
open19:00 / start19:30
7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE
open19:00 / start19:30
7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan
open19:00 / start19:30
7月28日(火) 富山SOUL POWER
open19:00 / start19:30
7月30日(木) 長野CLUB JUNK BOX
open19:00 / start19:30
8月03日(月) 東京・Spotify O-EAST
open18:30 / start19:30
※全公演ワンマン
※全公演1曲以上の新曲を演奏
※19:30開演／演奏時間は約60〜70分間予定
▼チケット
￥5,500(税込) ※一般発売中
※入場時別途ドリンク代必須
※お1人様4枚まで
※6歳以上有料(保護者1名につき6歳未満のお子様1名同伴可)
■SiM主催イベント＜WiLDCARD VOL.3＞
2026年8月4日(火) 東京・Spotify O-EAST
出演：SiM 他
https://sxixm.com/news/detail/1530
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