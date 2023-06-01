■ツアー＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞

終了公演は割愛

6月12日(金) 滋賀U☆STONE

open19:00 / start19:30

6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

open19:00 / start19:30

6月18日(木) 広島クラブクアトロ

open19:00 / start19:30

6月22日(月) 香川・高松festhalle

open19:00 / start19:30

6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE

open19:00 / start19:30

6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL

open19:00 / start19:30

7月01日(水) 岐阜club-G

open19:00 / start19:30

7月03日(金) 福井SNOT

open19:00 / start19:30

7月08日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24

open19:00 / start19:30

7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE

open19:00 / start19:30

7月12日(日) 青森・八戸For me

open19:00 / start19:30

7月14日(火) 秋田CLUB SWINDLE

open19:00 / start19:30

7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE

open19:00 / start19:30

7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan

open19:00 / start19:30

7月28日(火) 富山SOUL POWER

open19:00 / start19:30

7月30日(木) 長野CLUB JUNK BOX

open19:00 / start19:30

8月03日(月) 東京・Spotify O-EAST

open18:30 / start19:30

※全公演ワンマン

※全公演1曲以上の新曲を演奏

※19:30開演／演奏時間は約60〜70分間予定

▼チケット

￥5,500(税込) ※一般発売中

※入場時別途ドリンク代必須

※お1人様4枚まで

※6歳以上有料(保護者1名につき6歳未満のお子様1名同伴可)