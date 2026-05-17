歌い手の鯨木が5月16日、自身2回目となるワンマンライブ＜LIMINAL＞DAY・NIGHT2公演を東京・harevutaiにて開催した。今回のワンマンライブは、昼公演として「DAY」に歌い手・雪見、夜公演「NIGHT」に、シンガー・トラックメイカーの水槽をゲストに迎えた公演になっており、セットリストをそれぞれ変えた構成で行なわれた。DAYは同じ歌い手の友人を迎える意味合いから“歌ってみた”カバーを中心としたセットリストで構成。NIGHTは