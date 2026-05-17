乃木坂46が5月19日から開催のバースデーライブ＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を前に、前日となる5月18日(月)19時30分より『＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE ＞前夜祭SP』としてスペシャル映像を一夜限りでYouTubeプレミア公開する。今回公開となるスペシャル映像は、1stシングル「ぐるぐるカーテン」から38thシングル「ネーブルオレンジ」までの総尺150分、38曲の乃木坂46歴代シングルたちが初めてバースデーライブにて披露された映像のみ