乃木坂46、歴代バースデーライブ総集編特番を一夜限りYouTubeプレミア公開
乃木坂46が5月19日から開催のバースデーライブ＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を前に、前日となる5月18日(月)19時30分より『＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE ＞前夜祭SP』としてスペシャル映像を一夜限りでYouTubeプレミア公開する。
今回公開となるスペシャル映像は、1stシングル「ぐるぐるカーテン」から38thシングル「ネーブルオレンジ」までの総尺150分、38曲の乃木坂46歴代シングルたちが初めてバースデーライブにて披露された映像のみを集めたもの。一期生の初々しい姿から最新バースデーライブとなる味の素スタジアムでの13thバースデーライブまでの映像をまとめた圧巻の内容になっているとのことだ。スペシャル映像の公開は1回のみとなり、アーカイブ配信は予定されていない。
最新LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は5月13日(水)にリリースされたばかり。そして＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞は5月19日(火)~21日(木)にて東京ドームで開催され、3日目には梅澤美波 卒業コンサートが開催される。乃木坂46にとって東京ドームでの単独公演は2024年5月以来4度目のライブとなり、東京ドーム公演としてはグループ史上最長となる3DAYSでの開催。チケットは3日間通してソールドアウトとなっている。
■乃木坂46＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞
2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム
配信チケット発売中
▼ライブの詳細・チケット購入URL
https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/14th_birthday_live?utm_source=officialsite&utm_medium=social&utm_campaign=online_sale
◾️LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』
2026年5月13日（水）リリース
購入：https://nogizaka46.lnk.to/13thYEARBIRTHDAYLIVE_PKG
【完全生産限定盤】
＜Blu-ray＞
Blu-ray 3枚組 / SRXL-640〜642 / ￥25,300(税込)
＜DVD＞
DVD 5枚組 / SRBL-2450〜2454 / ￥23,100(税込)
三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付き
ポストカードセット6枚1セット封入(全46種を6枚ずつセットしたうちランダムで1セット封入)
応募特典シリアルナンバー封入
特典映像「Making of 13th BDL」
『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1』
Blu-ray 1枚 / SRXL-643 / ￥9,680(税込)
DVD 2枚組 / SRBL-2455〜2456 / ￥8,580(税込)
『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2』
Blu-ray 1枚 / SRXL-644 / ￥9,680(税込)
DVD 2枚組 / SRBL-2457〜2458 / ￥8,580(税込)
【収録楽曲】
＜13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1＞
OVERTURE
おいでシャンプー
夏のFree&Easy
裸足でSummer
好きというのはロックだぜ！
ネーブルオレンジ
ぐるぐるカーテン
左胸の勇気
失いたくないから
偶然を言い訳にして
走れ！Bicycle
ガールズルール
扇風機
人間という楽器
そんなバカな・・・
気づいたら片想い
何度目の青空か？
太陽ノック
無表情
ポピパッパパー
ハルジオンが咲く頃
サヨナラの意味
ブランコ
いつかできるから今日できる
ジコチューで行こう！
日常
Sing Out！
しあわせの保護色
君に叱られた
Under’s Love
ここにはないもの
Monopoly
車道側
チートデイ
おひとりさま天国
I see…
Actually…
ごめんねFingers crossed
インフルエンサー
きっかけ
タイムリミット片想い
バンドエイド剥がすような別れ方
ジャンピングジョーカーフラッシュ
三番目の風
設定温度
シンクロニシティ
人は夢を二度見る
帰り道は遠回りしたくなる
僕は僕を好きになる
歩道橋
君の名は希望
ロマンスのスタート
あらかじめ語られるロマンス
スカイダイビング
乃木坂の詩
＜13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2＞
OVERTURE
太陽ノック
走れ！Bicycle
君に叱られた
チートデイ
ジコチューで行こう！
ネーブルオレンジ
おいでシャンプー
涙がまだ悲しみだった頃
制服のマネキン
世界で一番 孤独なLover
バレッタ
孤独兄弟
ここにいる理由
夏のFree＆Easy
傾斜する
命は美しい
今、話したい誰かがいる
裸足でSummer
風船は生きている
Rewindあの日
逃げ水
シンクロニシティ
帰り道は遠回りしたくなる
夜明けまで強がらなくてもいい
Wilderness world
僕は僕を好きになる
錆びたコンパス
好きというのはロックだぜ！
人は夢を二度見る
踏んでしまった
チャンスは平等
歩道橋
Actually…
ごめんねFingers crossed
おひとりさま天国
I see…
インフルエンサー
君の名は希望
タイムリミット片想い
バンドエイド剥がすような別れ方
ジャンピングジョーカーフラッシュ
三番目の風
設定温度
ぐるぐるカーテン
ガールズルール
Sing Out！
Monopoly
他人のそら似
ハウス！
ダンケシェーン
そんなバカな・・・
空扉
乃木坂の詩
◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
2026年4月8日（水）CDリリース
CD購入：http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD
▼先行配信
https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / \2,000（税込）
▼初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入）
【通常盤/CDのみ】
通常盤 / SRCL-13668 / \1,200（税込）
■収録内容-
-TYPE-A-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.桜橋を教えてくれた
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.君の名は希望
2.制服のマネキン
3.走れ！Bicycle
4.おいでシャンプー
5.ぐるぐるカーテン
・５期生が語る「新参者」
五百城茉央
池田瑛紗
一ノ瀬美空
-TYPE-B-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.君ばかり
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.君ばかり -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.タイムリミット片想い
2.なぜ 僕たちは走るのか？
3.ハウス！
4.狼に口笛を
5.おひとりさま天国
・５期生が語る「新参者」
井上和
岡本姫奈
-TYPE-C-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.年齢の境界線
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.年齢の境界線 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.いつの日にか、あの歌を…
2.設定温度
3.シンクロニシティ
4.帰り道は遠回りしたくなる
・５期生が語る「新参者」
小川彩
奥田いろは
川粼桜
-TYPE-D-
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.パシフィック・リーグに連れてって
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.ごめんねFingers crossed
2.Same numbers
3.きっかけ
4.市営ダンスホール
5.ビリヤニ
・５期生が語る「新参者」
菅原咲月
冨里奈央
中西アルノ
-通常盤-
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.もう一つの太陽
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-
◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤
2026年5月13日(水)発売
SRC7-146 / ￥1,200(tax in)
※Sony Music Shop限定での販売となります。
特設ページ：
https://www.sonymusicshop.jp/m/pageShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013660&cd=202604_umezawaminami
■＜真夏の全国ツアー2026＞
6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井
6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ
7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ
7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール
7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館
8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場
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