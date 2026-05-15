GENERATIONSの数原龍友によるソロプロジェクト「KAZ」が、全6都市6会場で行われた初のツアー＜KAZ LIVE TOUR 2026 “LIFE GOES ON”＞の最終公演を5月13日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで行った。4月にリリースされた2ndアルバム『LIFE GOES ON』を引っ提げ、同作に収録の新曲を中心に楽曲を披露。浜田雅功と槇原敬之の「チキンライス」やEXILEの「Choo Choo TRAIN」などのカバーさらに、Skoop On SomebodyのTAKEをゲストに迎えて感