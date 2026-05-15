暑さが年々厳しくなる日本の夏に向けて、「ワコール」ブランドから新作ブラジャー［エアインブラ］が登場♡軽やかなつけごこちと通気性、さらに自然できれいなバストシルエットを両立した、夏にぴったりのアイテムです。2026年5月14日（木）よりワコールウェブストアで先行発売、5月21日（木）から全国店舗・ECサイトで順次展開。暑い季節を快適に過ごす“下着の衣替え”に注目です。 軽やか＆ムレにくい