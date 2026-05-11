『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した小柴あいりあまりの衝撃に開いた口がふさがらない!?アイドルグループFES☆TIVEに所属する小柴あいりちゃんが、5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』で初グラビアで豊満ボディを解禁！アイドル×グラビアの歴史が今、塗り替わるとき――。【写真】小柴あいりの豊満ボディ＊＊＊【撮影の2日前にまさかの出来事が!?】――初グラビアにして、インパクト抜群の仕上がりになりま