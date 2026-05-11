銀座コージーコーナーは、2026年5月11日から全国の生ケーキ取扱店で「赤肉メロン」と「青肉メロン」を使ったスイーツ5品を販売します。みずみずしいメロンを使った夏限定スイーツ爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」とコクのある芳醇な味わいの「赤肉メロン」、クリームが奏でる上品な甘さが堪能できるスイーツがラインアップ。2種メロンのショートケーキ「赤肉メロン」と「青肉メロン」を贅沢に使った季節限定のショートケーキで