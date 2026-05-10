精密鋳造メーカーであるキャステムより、漫画『北斗の拳』に登場する「ジャギ」の象徴的なヘルメットを、独自の精密鋳造技術でぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」が発売される。ジャギのヘルメットの特徴的な造形を活かしつつ、酒器として使いやすいよう、こぼれにくさや呑みやすさにも配慮してデフォルメされている。専用の木製台座が付属し、安定して飾ることができます。ジャギになりきった気分でお酒を楽しめる、遊び心の