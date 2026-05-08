新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）初の冠番組となる全８話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』を独占無料配信中。そして、今回は５月27日にデビューが決定したH//PE Princessのメンバーインタビューを全２回にわたりお届け。前編となる今回はCOCO、YSY、YUJUの素顔に迫る。H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディシ