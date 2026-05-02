穏やかな笑顔の裏で、言いたい放題!?嘘のクレームをでっち上げてくる同僚。【漫画】本編を読む清掃作業のパートをしていた魚田コットン(@33kossan33)さんは、新しく入ってきた同僚の豹変ぶりに困惑した経験を持つ。その同僚は人当たりがよく、笑顔の絶えない人物だったが、裏では嘘のクレームをでっち上げ、上司に報告し続けていた。魚田さんは「こんな経験は滅多にないだろう」と漫画化したが、読者からは「同じような経験がある