根室市では2026年7月23日から市内のおよそ半数の世帯で断水が続いていて、臨時給水所には長い列ができていました。復旧のめどは、たっていないということです。きのう（7月23日）午後3時半ごろから広い範囲で断水が続いている根室市です。市内に設置された臨時給水所では、夜になっても水を求める市民で長い列ができていました。（根室市民）「（水を受け取るまでに）2時間くらい待ったかなと。トイレの水を流せないのが一番不便で