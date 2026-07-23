»¥ËÚ»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÂçÄÌ¸ø±à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÂçÄÌ¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¡á23Æü¸á¸å»¥ËÚ»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÂçÄÌ¸ø±à¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÂçÄÌ¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤¬23Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌó1ËüÀÊ¤òÍÑ°Õ¡£»¥ËÚ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28.9ÅÙ¤È¡¢Á´¹ñÅª¤ËÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¡Ö´¥ÇÕ¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ç¥Ã¥­¤ò·Ç¤²¤¿¡£8·î18Æü¤Þ¤Ç¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¹ñÆâÂç¼ê4¼Ò¤Î¤Û¤«