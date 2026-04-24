新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「将棋チャンネル」においてオリジナル対局番組の新シリーズ『ABEMA地域トーナメント2026』の開催を決定するとともに、各地域を背負った監督棋士たち８名によるドラフト会議の模様を５月９日（土）夜７時より放送する。 『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』は、2018年からスタートした超早指しの『ABEMAトーナメント』と将棋連盟100周年企画として、“地域を背負う”をコ