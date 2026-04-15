大分市の大野川で春の訪れを告げる稚アユの遡上がピークを迎えています。 【写真を見る】大野川で稚アユの遡上ピーク6月1日に「アユ漁」解禁大分 大野川では毎年3月から5月にかけて海で育った稚アユが川をさかのぼります。ただ、その過程でサギなどの鳥に食べられてしまうことも少なくありません。 このため、今年から大野川漁業協同組合は遡上してくるアユをいったん捕獲して安全な上流まで運んで放流する「汲