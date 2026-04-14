フランス政府が、デジタル主権を確立するため、Windowsから脱却してLinuxへ移行する目標を発表しました。Souveraineté numérique : l'État accélère la réduction de ses dépendances extra-européenneshttps://www.numerique.gouv.fr/sinformer/espace-presse/souverainete-numerique-reduction-dependances-extra-europeennes/2026年4月8日、フランスの省庁間デジタル問題局(DINUM)は企