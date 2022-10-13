NHK¤Ï10·î11Æü¡¢ÊüÁ÷Ë¡¤Î²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊüÁ÷¼õ¿®µ¬Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹ÅÀ¤ÎÁÇ°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ËÈóÆñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µ¬ÌóÁÇ°Æ¤Ë¤Ï¡È¥Æ¥ì¥Ó¤òÀßÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¿®·ÀÌó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ËÄ§¼ý¤Ç¤­¤ë³äÁý¶âÀ©ÅÙ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¼õ¿®·ÀÌó¤Î¿½¹þ¤ß´ü¸Â¤Ï¡Ö¼õ¿®µ¡¤ÎÀßÃÖ¤Î·î¤ÎÍâ¡¹·î¤ÎËöÆü¤Þ¤Ç¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÀµ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë²Ý¤¹³äÁý¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ