大分と台湾を結ぶ定期便の再開から1年。台湾からの宿泊者数は過去最多の24万人を突破し、県内の観光シーンは今、大きな転換期を迎えています。好調な滑り出しを見せる一方で、浮き彫りになってきた「宿泊日数」という課題。さらなる誘客に向けた県の戦略と、観光地の最前線を取材しました。 【写真を見る】大分ー台湾便就航1年、宿泊者数が過去最多に課題は「宿泊日数」“1泊の壁”どう超える？ 好調な台湾便、搭