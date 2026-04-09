警察官を名乗る人物から「逮捕状が出ている」などと言われ、大分県日田市の60代男性が、130万円余りをだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、日田市内に住む60代男性の携帯電話に2日、総務省を名乗る男から「あなたの電話番号から大量の悪質メールが送られている」などと連絡がありました。 男性はその後、別の警察官を名乗る男からSNSアプリをインストールするよう指示されました。さらにやり取り