2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、3月末までに累計で1万2617件に上っていることが分かりました。しかし、3月は月別で見ると殺人・殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小です。 【写真を見る】八田與一容疑者の情報提供、1万2600件超も3月は最小に別府ひき逃げ殺傷事件 県警に寄せられた1万2617件の情報提供のうち、八田容疑者に似た者の目