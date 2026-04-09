この春から大分市内の企業で働く新入社員を対象にしたビジネスマナーを学ぶ講座が大分市で開催されています。 【写真を見る】春からビジネスパーソン新入社員激励会 新入社員激励会は、この春から社会人となった人などを対象に、大分商工会議所が毎年実施しています。 会では大分商工会議所の吉村恭彰会頭が「皆さんが未来を照らす光になることを期待したい」と激励の言葉を送りました。 これに対してマリӦ