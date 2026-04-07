『コジコジ』と、モスバーガーとのコラボレーションとして、2026年4月8日（水）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、「コジコジの豆ざら（2枚入り）」が発売される。『コジコジ』は、さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。モスバーガーでは、3月18日（