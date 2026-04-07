【コジコジ】モスバーガーで描き下ろし限定イラストの豆ざらが登場！
『コジコジ』と、モスバーガーとのコラボレーションとして、2026年4月8日（水）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、「コジコジの豆ざら（2枚入り）」が発売される。
『コジコジ』は、さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
モスバーガーでは、3月18日（水）から、「コジコジ」とのコラボを実施しており、描きおろしイラストを使用したお子様向けセットのおまけが提供されている。
今回、さらに「モスバーガー×コジコジ」が楽しめるよう、新しい描きおろしイラストを使用した豆ざらの2枚セットが登場する。コジコジらしいユーモラスな表情ながらも、モスバーガーをイメージした背景が丁寧に描き込まれた限定デザインの豆ざらだ。
食器としてはもちろん、インテリアや小物入れとしてなど、さまざまな用途でお楽しみいただける。
レギュラーセットなどの対象のセットをご注文いただいた方限定で、セット価格にプラス590円（税込）で購入できる。
この機会をお見逃しなく。
＞＞＞コジコジ豆ざらをチェック！（写真2点）
（C） さくらももこ
『コジコジ』は、さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
今回、さらに「モスバーガー×コジコジ」が楽しめるよう、新しい描きおろしイラストを使用した豆ざらの2枚セットが登場する。コジコジらしいユーモラスな表情ながらも、モスバーガーをイメージした背景が丁寧に描き込まれた限定デザインの豆ざらだ。
食器としてはもちろん、インテリアや小物入れとしてなど、さまざまな用途でお楽しみいただける。
レギュラーセットなどの対象のセットをご注文いただいた方限定で、セット価格にプラス590円（税込）で購入できる。
この機会をお見逃しなく。
＞＞＞コジコジ豆ざらをチェック！（写真2点）
（C） さくらももこ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優