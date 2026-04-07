大分県竹田市の「長湯温泉しだれ桜の里」で、およそ300本のしだれ桜が満開の時期を迎えています。 【写真を見る】「しだれ桜」300本が満開長湯温泉しだれ桜の里、広大な斜面を彩る大分・竹田市 この園は山の斜面を活用して2022年にオープンした竹田市の桜の名所です。10万平方メートルの広大な敷地には、6品種およそ2600本の桜が植えられています。 7日は日中の最高気温が20度と、この時期らしい暖かさになりま