自転車の交通ルールの徹底などに重点に置いた「春の全国交通安全運動」が6日からスタートし、大分市でも出発式が行われました。 【写真を見る】春の全国交通安全運動スタート自転車の交通ルール遵守などを重点に取り締まり強化大分 今年の「春の全国交通安全運動」は、子どもをはじめとする歩行者の安全確保や、自転車の交通ルールの理解と遵守などに重点が置かれています。 これにあわせて