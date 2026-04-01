ジェイアールバス東北は、高速バスの仙台〜首都圏路線の一部便に、グランドリーム車両を4月1日から投入する。車体は青と白のカラーリングとは異なる白を基調としたデザインとし、シート幅46.5センチメートル、リクライニング角度135度の3列完全独立シートの各席には、プライベートカーテンとUSBコンセントを設置する。対象便は、昼行便の仙台-新宿8号・9号、夜行便のドリーム仙台-新宿/横浜15・18号の1日2往復。