記事のポイントウィンザーはインフルエンサー6人を起用したプロムキャンペーンで、前年比20％の売上成長を達成した。フォーマルウエア各社がソーシャルファーストのマーケティングでプロム市場の争奪戦を展開している。デビッズ・ブライダルはSKU多様化とブランドアンバサダープログラムの導入で差別化を図っている。10代の若者に人気のファッションブランド、ウィンザー（Windsor）が、2026年のプロム（英語圏の高校生が学年末に