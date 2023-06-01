日清食品株式会社は、俳優の吉岡里帆さんが出演するCM「帰ってきたどんぎつね 篇」を４月24日（金）より全国で放映。TV放映に先駆けて、Web上では３月31日（火）から先行公開する。今回のCMでは「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”を約４年ぶりに吉岡さんが演じる。４年前に放映した「さよなら、どんぎつね 篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれたどんぎつねが、