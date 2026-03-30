新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念し４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その中で『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送することを決定した。 特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」の